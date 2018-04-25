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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Происшествия

С танкера в клайпедскую больницу доставлен заболевший моряк

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

С танкера в клайпедскую больницу в понедельник доставлен заболевший моряк.

Министерство обороны сообщило, что сообщение диспетчера Клайпедского порта о заболевшем моряке-индонезийце с зарегистрированного на Багамских островах танкера Penelop поступило в 9.12.

Как информировал BNS представитель Вооруженных сил Литвы, майор Гинтаутас Цюнис, танкер тогда находился более чем в десяти километрах от берега.

Поднятый из Немирсеты вертолет ВВС доставил на судно медика, который осмотрел больного и принял решение о его госпитализации.

В 10 час. моряк из Индонезии доставлен в Клайпедскую больницу для моряков и передан медикам.

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