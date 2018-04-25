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TOP,Сегодня в мире,Спорт

WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Фото/Станислав Красильников/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщили в пресс-службе WADA, информирует ТАСС.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — сказал официальный представитель WADA Джеймс Фитцджеральд.

Таким образом, в соответствии с кодексом WADA, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители ОКР и ПКР, а также главы международных спортивных федераций.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявлял, что решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для его организации, но в то же время он подчеркивал, что санкции не должны затронуть чистых российских спортсменов в плане их участия в Олимпиадах. Если МОК согласится с решением WADA, то россияне будут выступать на Играх 2020 и 2022 годов в качестве нейтральных спортсменов, кроме того, Россия не сможет подать заявку на Олимпиаду 2032 года. В пресс-службе WADA ранее ТАСС сообщали, что решение WADA не будет распространяться на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Также председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор подчеркивал, что и в других видах спорта санкции не затронут чемпионаты Европы, кубки мира и прочие менее статусные международные старты, которые не подпадают под понятие «major event».

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России из-за допинг-скандала выступала в усеченном составе. На зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане россияне соревновались под олимпийским флагом в связи с отстранением ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи. Тогда приглашения на участие в Олимпиаде от МОК не получили несколько десятков ведущих спортсменов.

Расследование WADA

В ноябре комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В результате комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. В итоге исполком одобрил все рекомендации.

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