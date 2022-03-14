Сабонис выразил поддержку Волкову: «Никогда больше не поверим России»

Не остался в стороне и Сабонис, который в составе сборной Советского Союза выиграл золото олимпийских игр в Сеуле и золотые медали чемпионатов мира и Европы — хотя он и сомневается, что его слова дойдут до изолированных, запуганных или просто оторванных от реальности людей России.

«Я не эксперт, но если его (Путина) не остановить и не заткнуть, наверное, понятно, что следующими будем мы», — сказал Сабонис в День восстановления независимости страны.

Бывший президент Литовской федерации баскетбола (2011-2021 годы) в данный момент находится на пенсии, проводит время с семьей, а последние три месяца провел в США у сына Домантаса, блистающего сейчас в НБА.

На родину бывший баскетболист вернулся в начале февраля, перед самым началом трагических событий в Украине.

«Когда началась война, я стал проводить все время у телевизора, — рассказал Сабонис. — Когда Путин признал независимость Донецкой и Луганской республик, я подумал, что Россия возьмет себе эту территорию и все закончится. Но она напала на Украину со всех сторон. Кто мог поверить, что такое случится? Кто мог подумать, что в наше время может начаться такая война? Я не эксперт и не политик, я не предвидел. Может, предвидели те, кто понимает и кто внимательно следил за ситуацией.»

После возвращения из Сакраменто в Каунас Сабонису пришлось акклиматизироваться. В одно из ночных пробуждений он позвонил Волкову, украинцу, с которым и против которого он сражался на баскетбольных площадках, а теперь все еще поддерживает теплые отношения.

«Вернувшись из Америки, никак не мог «попасть» в наше время. Однажды проснулся в пять утра, включил телевизор, а там Путин говорит. Послушал и сразу же позвонил Саше. Он прислал видео, в котором через окно снят какой то взрыв. Спрашиваю, что это. Говорит, снимаю через окно», — рассказал Сабонис.

В социальных сетях в последнее время распространяется фотография Волкова с оружием. Бывший баскетболист и президент Федерации баскетбола Украины остался на родине и сражается против оккупантов.

А. Сабонис утверждает, что с бывшими русскими баскетболистами связи не поддерживает и не собирается это делать.

«С русскими не общаюсь. Списались с Волковым, другими украинцами. Все они выведены из равновесия. А русские… Одни пытаются извиниться, другие молчат. Но когда появляется 15-летний тюремный срок за высказывания против войны, так чего от них ждать? Страшно, как некоторые не понимают, что творится в мире, — говорил Сабонис. — Пропаганда началась не вчера. Все привыкли жить хорошо. А когда хорошо, то и ладно, зачем что-то шевелить? Мы не сможем больше никогда верить этим обманщикам. Голуби мира, блин… Мирная страна! Это такой мир? Взрывать детей и свободных людей? Нет слов. Нет ни малейшего желания с ними общаться.»

«Статистика показывает, что 70 проц. людей в России поддерживают эту войну. Конечно, я надеюсь, что на самом деле это число намного меньше. Но факт, что мои слова там мало что изменят. Кто понимает, тот понимает, однако сделать ничего не может. А мнения других не изменить. Россия показала, что верить ей больше нельзя», — подчеркнул Сабонис.

За свою карьеру Сабонис (рост 221 см) под флагом Советского Союза завоевал шесть медалей на международной арене — олимпийское золото (1988 год), золото и серебро чемпионатов мира (1982 и 1986 годы), золото и две бронзы чемпионатов Европы (1985, 1983 и 1989 годы).

Четыре из этих медалей завоеваны бок о бок с Волковым, лучшим баскетболистом Украины всех времен.

«Всю жизнь все говорят, что спорт вне политики. К сожалению, спорт всегда был, есть и будет политика. Может быть первые Олимпийские игры и были вне политики, но и это под вопросом», — с усмешкой сказал Сабонис.

Легенда баскетбола согласен, что клубы из России должны быть исключены из всех международных турниров, включая Евролигу.

«Без вопросов, клубы из России должны быть исключены из Евролиги. Когда они смогут вернуться, сложно сказать. Не ясно, как будет с этой войной. Не могу представить, чтобы в будущем украинцы могли соревноваться рядом представителями России. Сложно представить себе такой сценарий. Теперь славяне убивают славян. Два славянина напали на третьего. Кошмар. Брат убивает брата. Может пройти полвека, но такое не забудется», — сказал Сабонис.

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