Анушаускас об атаке вблизи Польши: Россия испытывает наши «красные линии»

Анушаускас и главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис в понедельник обсудили с главой государства ход войны России в Украине и ситуацию с безопасностью в регионе.

Россия в ночь на воскресенье нанесла удар по находящейся недалеко от западноукраинского города Львова военной базе. Международный центр по поддержанию мира и безопасности в Яворове находится примерно в 40 км на северо-запад от Львова и примерно в 20 км от границы с Польшей.

Там был учебный центр украинской армии, в котором раньше работали зарубежные инструкторы, включая инструкторов из США и Канады. До войны в нем также проходили совместные учения военных Украины и союзников по НАТО.

Главком ВС Литвы сказал, что «для государств НАТО это сигнал еще серьезнее отнестись к этому», хотя сама атака ничем не отличается от других и вся война является «огромной провокацией».

«Это был обстрел военного объекта — учебной единицы украинской армии. Провокация это или нет — вся война является огромной провокацией, на мой взгляд. Политической, военной авантюрой. Но это была атака на военный объект», — сказал Рупшис.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Международном центре по поддержанию мира и безопасности работают зарубежные инструкторы, хотя не ясно, находились ли они там во время атаки.

Резников осудил бомбежку как «новый террористический выпад против мира и безопасности вблизи границы Евросоюза и НАТО».

Литовский министр обороны напомнил, что Литва отозвала своих военных инструкторов из Украины.

«Эти люди были отозваны, но те люди, которые работают с помощью Украине, работают ближе к логистическим центрам, работают напрямую с помощью, с посылками», — сказал министр.

Комментируя сообщения американских СМИ о том, что Россия попросила у Китая военной и экономической помощи в своей войне с Украиной, министр обороны отметил, что все страны, которые будут предоставлять помощь агрессору, должны понимать, что «режим санкций может быть направлен и в их сторону».

«В контексте этой войны российско-китайские отношения активизировались, очевидно, что речь между главами государств шла о будущей военной операции, очевидно, что обсуждается и (ее) ход», — сказал Анушаускас.

«Насколько Китай вовлечен в процессы, которых мы не видим, покажет время, (…) но все страны, которые в этой ситуации будут поддерживать российскую агрессию, должны понимать, что режим санкций может быть направлен и в их сторону», — добавил он.

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