Саграда Фамилия не будет достроена в 2026 году

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Строительство храма Саграда Фамилия в Барселоне снова затягивается. На этот раз — из-за коронавируса.

Планировалось, что строительные работы завершат в 2026 году — в 100-летнюю годовщину со дня смерти испанского архитектора Антонио Гауди (1852-1926), по проекту которого ведется сооружение храма. Он был заложен в 1882 году и строится на частные пожертвования, однако работы были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Строительные работы в храме Святого Семейства (Саграда Фамилия) в испанской Барселоне не удастся завершить в 2026 году. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе храма. «Верно, так и есть», — отметили в пресс-службе на просьбу подтвердить информацию о том, что из-за последствий пандемии коронавируса работы не удастся завершить в 2026 году.

«Мы объявляем о том, что очень скоро будет возобновлено строительство Саграда Фамилия, которое сосредоточится на завершении второй по высоте башни, — говорится в Twitter базилики. — Наша цель — завершить [возведение башни] в 2021 году».

Из-за пандемии коронавируса храм Саграда Фамилия был закрыт в середине марта. По мере улучшения эпидемиологической ситуации и ослабления ограничительных мер он постепенно открывал двери для разных категорий посетителей.