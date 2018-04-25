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Довольны ли страны ЕС распределеним «COVID-помощи» Брюсселя?

Photo by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Pol on Foter.com / CC BY-ND

Распределение средств из фондов Евросоюза для преодоления последствий коронакризиса проходит «несправедливо».

Как передает АЗЕРТАДЖ, таково консолидированное мнение государств-членов «Вышеградской группы» — Венгрии, Чехии, Словакии и Польши. Эта претензия «четверки» была высказана Брюсселю на недавнем саммите V4.

Общая сумма «коронапомощи» Евросоюза составляет на сегодняшний день 750 миллиардов евро. Однако дебаты по поводу распределения средств из общеевропейского фонда по борьбе с последствиями пандемии не утихают. Страны «Вышеградской четверки» считают, что основным критерием при определении размера помощи должно быть падение ВВП той или иной страны, а это можно выяснить лишь в начале следующего года.

Четыре страны Вышеградской группы по-прежнему считают себя «бедными». Они убеждены, что бюджет должен распределяться справедливо, и более бедные страны не должны доплачивать богатым.

Кроме того, они не согласны с использованием критерия уровня безработицы как одного из определяющих при распределении помощи фондов ЕС. Венгрия и Чехия, к примеру, в течение нескольких лет оставались странами Евросоюза с самым низким уровнем безработицы, и теперь они не должны быть за это «наказаны». Ведь низкий уровень безработицы был достигнут не в меньшей мере за счет дотаций из национального бюджета. Проще было бы не тратить денег из казны, отпустить безработицу в «свободное плавание» и потом начать выпрашивать деньги из общеевропейского «общака». Поэтому, недовольство четырех стран понять можно.

Средства из фондов ЕС должна направляться, прежде всего, на реализацию проектов транспортной инфраструктуры. При распределении средств ЕС должно учитываться, какая доля денег из более бедных стран передается в пользу богатых, единогласно считают лидеры V4.

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