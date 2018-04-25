В больницах Литвы ужесточат правила посещения, тест на коронавирус обязателен

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Планируется вернуть обязательный тест на коронавирус пациентам, которые ложатся в больницы, также станут строже правила посещения пациентов, заявил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Будет изменена сама стратегия тестирования, вернется обязательное тестирование для тех, кто ложится в стационар, интенсивнее будут тестировать медиков, работающих в лечебных учреждениях, также станут строже правила посещения пациентов», — сообщил министр на пресс-конференции.

Он также отметил, что такие решения приняты в понедельник на совещании комитета по управлению коронавирусным кризисом.

Министр отметил, что эти меры необходимы, чтобы не повторилась создавшаяся в Радвилишской больнице ситуация.

С очагом в Радвилишской больнице в настоящее время связывают 63 случая, из них 35 — пациенты, 26 — работники и два вторичных заражения.

В субботу в Литве было выявлено рекордное число новых заражений в сутки — 99. Больше всего новых случаев (90) было зафиксировано на пике эпидемии в апреле.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1511 человек, 2199 – выздоровели.

В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 17 зараженных.