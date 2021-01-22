Саммит ЕС одобрил признание между странами союза антигенных и ПЦР-тестов на коронавирус

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Лидеры 27 стран Евросоюза одобрили использование антигенных экспресс-тестов, а также взаимное признание во всем сообществе результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС.

«Сегодня государства-члены единогласно согласились с рекомендацией Совета, устанавливающей общие рамки для использования быстрых антигенных тестов и взаимного признания результатов тестов COVID-19 по всему ЕС», — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что это решение «поможет смягчить распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка». «Взаимное признание результатов тестов на инфекцию SARS-CoV2, проводимых сертифицированными органами здравоохранения, имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения», — говорится в нем.