Г. Науседа: глава ЕК заверила – Литва до лета сможет привить 70% населения

Г. Науседа утверждает, что для достижения такого уровня вакцинирования будет необходимо, чтобы в феврале вакцинировали в среднем по 10 тыс. человек в день, а во втором квартале – до 34–35 тыс. человек в день.

«Иными словами, если в выходные дни по тем или иным причинам темпы вакцинации снижаются, то мы должны компенсировать это в другие дни недели, в противном случае математика будет безжалостной», – отметил глава государства.

Он сказал, что центры вакцинирования уже создаются, они должны будут быть во всех регионах, а в крупных городах их будет по несколько.

«В ближайшем будущем важнейшими вызовами будет не нехватка вакцины, а способность массово прививать наших людей для того, чтобы оптимально использовать время и полностью полагаться на коллективной иммунитет», – сказал президент.

Г. Науседа информировал, что уже на следующей неделе Европейское фармагентство рассмотрит вопрос о регистрации вакцины AstraZeneca, и после получения разрешения вакцинирование ею в Литве можно будет начать уже в середине февраля.

Евросоюз пока утвердил две вакцины от коронавируса. В декабре жителей ЕС начали прививать вакциной BionTech и Pfizer, а в начале января была утверждена и вакцина компании Moderna.

Литва вместе с другими странами Евросоюза приобретает вакцины от коронавируса у шести компаний – Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi и GSK, BioNTech и Pfizer, а также CureVac.