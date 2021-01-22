Г. Науседа: глава ЕК заверила – Литва до лета сможет привить 70% населения

Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что получил заверения главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в том, что Литва к лету сможет вакцинировать около 70% взрослого населения.
«Президент ЕК заверила, что Литва в первом и втором кварталах этого года, то есть практически до начала лета, сможет привить минимум 70% взрослого населения страны, поскольку поставляемое нам количество вакцин в первом и втором полугодии составит 4 млн доз, то это значительно больше, чем мы сейчас вакцинируем», – сказал Г. Науседа в пятницу после заседания Совета руководителей ЕС.
По его словам, вакцинация 70% взрослого населения может быть достигнута к «празднику коронации короля Миндаугаса».
Г. Науседа утверждает, что для достижения такого уровня вакцинирования будет необходимо, чтобы в феврале вакцинировали в среднем по 10 тыс. человек в день, а во втором квартале – до 34–35 тыс. человек в день.
«Иными словами, если в выходные дни по тем или иным причинам темпы вакцинации снижаются, то мы должны компенсировать это в другие дни недели, в противном случае математика будет безжалостной», – отметил глава государства.
Он сказал, что центры вакцинирования уже создаются, они должны будут быть во всех регионах, а в крупных городах их будет по несколько.
«В ближайшем будущем важнейшими вызовами будет не нехватка вакцины, а способность массово прививать наших людей для того, чтобы оптимально использовать время и полностью полагаться на коллективной иммунитет», – сказал президент.
Г. Науседа информировал, что уже на следующей неделе Европейское фармагентство рассмотрит вопрос о регистрации вакцины AstraZeneca, и после получения разрешения вакцинирование ею в Литве можно будет начать уже в середине февраля.
Евросоюз пока утвердил две вакцины от коронавируса. В декабре жителей ЕС начали прививать вакциной BionTech и Pfizer, а в начале января была утверждена и вакцина компании Moderna.
Литва вместе с другими странами Евросоюза приобретает вакцины от коронавируса у шести компаний – Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi и GSK, BioNTech и Pfizer, а также CureVac.