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Саммит «нормандской четверки» пройдет в Елисейском дворце

Фото/Александр Щербак/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Местом проведения саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец. Об этом в пятницу говорится в сообщении администрации французского лидера, сообщает ТАСС.

«Саммит в «нормандском формате» состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский», — уточняется в сообщении.

В нем также указано, что «саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером». Более подробная программа, как добавили в Елисейском дворце, будет сообщена позднее.

Первая встреча в «нормандском формате» прошла 6 июня 2014 года, последняя — 19 октября 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров. Как заявил журналистам в среду помощник президента России Юрий Ушаков, проект итогового документа предстоящего саммита «в основных чертах готов».

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