Рокишкис передал символ столицы культуры Тракаю

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Рокишкис в пятницу передал Тракай титул культурной столицы.

В Рокишкисе министр культуры Миндаугас Квиеткаускас вместе с мэром муниципалитета Рокишкисского района Рамунасом Годеляускасом вручили мэру Тракайского муниципалитета Эдите Руделене символ столицы, сообщает Министерство культуры.

В этом году в Рокишкисе было организовано более 100 мероприятий. 15 из них — это многодневные циклы мероприятий, в результате которых общее количество мероприятий проекта «Рокишкис — культурная столица Литвы 2019» достигло 170.

Целью проекта «Культурная столица Литвы» является содействие культурной активности и творчеству жителей регионов Литвы, развитие культуры и искусства, творческих инициатив и доступности культуры.

В 2021 году Неринга станет культурной столицей Литвы, в 2022 году — Алитус.

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