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В Дании обжаловали разрешение для Nord Stream-2

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В Дании обжаловали разрешение для Nord Stream-2

Фото gazprom.ru

В Апелляционный суд Дании поступила жалоба на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода Северный поток-2. Об этом сообщила представитель совета Эллен Эвиг Ёргенсен, пишет ТАСС.

«Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций», — отметила она.

Ранее представитель ведомства пояснила, что жалоба обычно не приостанавливает решения по делу. Она также добавила, что в среднем совет принимает решение в течение 17 месяцев — это средний показатель на октябрь 2019 года.

Напомним, 30 октября датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании по Северному потоку-2.

korrespondent.net

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