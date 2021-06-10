Самоуправление Каунаса не разрешило провести ЛГБТ-шествие в городе, организаторы обжалуют

Между тем организаторы шествия говорят, что обжалуют это решение самоуправления.

«Сейчас мы с командой юристов готовим жалобу в Литовскую комиссию по административным спорам. Аргументы самоуправления выглядят сомнительными, по крайней мере с точки зрения европейских стандартов свободы собраний», — говорится в ответе организаторов для BNS.

Мотивируют безопасностью и реконструкцией

По словам представителя администрации П. Кяраса, при согласовании возможных маршрутов шествия были высказаны аргументы, почему шествие невозможно: это, сказал представитель самоуправления, связано с ведущимися на разных участках работами по обновлению инфраструктуры или тем, что шествие вызовет «непропорционально большие неудобства» для жителей города.

По данным самоуправления, на прошлой неделе инициаторы мероприятия просили разрешения пройти по аллее Лайсвес, но здесь еще не закончена реконструкция.

Представитель Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене информировала, что обеспечить безопасность во время шествия полиции было бы сложно.

«Интенсивные ремонтные работы в центральной части города, большие потоки жителей в центре города, которые потенциально еще увеличатся во время мероприятия, затруднят не только обеспечения безопасности движения, но каждого жителя».

Представили три маршрута

Организаторы шествия утверждают, что представили самоуправлению три возможных варианта маршрута шествия, но все они были отклонены.

На утверждения самоуправления о том, что обеспечить безопасность якобы нельзя из-за строительных работ, организаторы отвечают, что по месту строительства на аллее Лайсвес недавно состоялось шествие баскетбольных болельщиков.

«Мы видим, что самоуправление действует селективно», — утверждают они.

Мероприятие планируют осенью

Организаторы мероприятия сообщают, что шествие планируется на 4 сентября. Лица, представляющиеся как Kaunas pride organizacine grupe («Организационная группа Kaunas pride»), говорят, что они — «неформальная группа людей», относящихся к сообществу ЛГБТК+

Как говорится в ответе, организаторов поддерживают дружественные этому сообществу организации.

В сообщении самоуправления организаторам мероприятия об отказе согласовать мероприятие указано, что оно адресовано председателю Профсоюза 1 мая Юргису Валюкявичюсу.