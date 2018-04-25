Самую маленькую лошадь в мире нашли в Польше

Фото guinnessworldrecords

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Представители Книги рекордов Гиннесса нашли самую маленькую лошадку в мире и зафиксировали рекорд.

Жеребец по кличке Бомбель обитает на ферме в Польше и достигает роста в холке 56,7 сантиметров. Он принадлежит к породе лошадей аппалуза, которые в среднем вырастают до 160 сантиметров.

Владельцы фермы Патрик и Китажина купили лошадь в 2014 году. По их словам, в какой-то момент Бомбель перестал расти, а когда они измерили его рост, то решили сообщить об этом в Книгу рекордов Гиннесса.

Хоть лошадка и маленькая, но у нее большое сердце. Лошадь каждый месяц навещает детей в местной больнице, где с радостью катает их и проводит с юными пациентами время.

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