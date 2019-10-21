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Самые высокооплачиваемые спортсмены Литвы – Ж. Илгаускаc, Й. Валанчюнас, А. Сабонис

Коллаж ЛК

В десятки заработавших больше всего во время карьеры литовских спортсменов – 15 баскетболистов, три футболиста и два хоккеиста, среди них – Жидрунас Илгаускас, Йонас Валанчюнас, Арвидас Сабонис

По данным портала, заработок Ж. Илгаускаса, проживающего в США и утратившего гражданство Литвы, за карьеру в  NBA (в основном в кливлендском клубе Cavaliers) за вычетом налогов достигает 65 млн евро. На втором месте заработок баскетболиста Й. Валанчюнаса  составляет 31 млн евро, а заработок нынешнего президента Литовской федерации баскетбола А. Сабониса – 25 млн евро.

На четвертой позиции списка с 21 млн евро заработка находится тренер каунасского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс, на пятом – хоккеист Дайнюс Жубрус с 19 млн евро. В десятку также входят баскетболисты Линас Клейза (17 млн евро), Дарюс Сонглайла (16 млн евро), хоккеист Дарюс Каспарайтис (14,6 млн евро), баскетболисты Рамунас Шишкаускас (14 млн евро), Донатас Мотеюнас, Робертас Явтокас (по 10 млн евро).

Список составили delfi.lt и журнал Reitingai, они утверждают, что с учетом инфляции вознаграждения спортсменов, завершивших карьеру ранее, были еще выше. При составлении списка, кроме официальных данных, основывались на информации СМИ, оценках экспертов. 

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