Белорусам и украинцам будет проще получить российское гражданство

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Гражданам Беларуси и Украины больше не придется проходить собеседование, чтобы доказать, что они являются носителями русского языка.

Процедуру получения российского гражданства упростят для белорусов и украинцев, соответствующая информация размещена на сайте правительства России.

В данный момент, в соответствии с российским законодательством, для получения гражданства нужно быть носителями русского языка. При этом носителями автоматически считаются те, кто постоянно проживает или проживал на территории России, а также дети и внуки таких людей. Остальные желающие должны пройти собеседование со специальной комиссией, а иногда тестирование, чтобы их признали носителями языка.

По новому законопроекту, белорусы и украинцы, планирующие стать гражданами России, будут освобождены от этой обязанности.

«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка», — говорится в документе.

Законопроект уже рассмотрело и одобрило правительство РФ. В ближайшее время документ рассмотрят депутаты Государственной думы.

Согласно действующему закону, получение российского гражданства упрощено для носителей русского языка. Такие люди могут претендовать на гражданство РФ уже через год после момента приезда на территорию страны, в то же время неносители языка могут стать россиянами только через 8 лет.