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Командующий ВС Литвы В.Рупшис посетит в Украине военных Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Командующий вооруженными силами (ВС)  Литвы, генерал-майор Вальдемарас Рупшис отправляется в Украину, чтобы встретиться там с литовскими военными, выполняющими миссию в этой стране.

В понедельник генерал посетит Десну, находящуюся на севере Украины, где около 30 литовских военных обучают местные силы, говорится в сообщении, присланном BNS представителем командующего ВС по связям с общественностью Томасом Балкусом. 

Позднее В. Рупшис отправится в Киев, где встретится с командующим ВС Украины Русланом Хомчаком. С ним будет обсуждаться двухстороннее и многостороннее военное сотрудничество, ситуация в сфере безопасности и реформы украинской армии. 

Затем В. Руишис побывает на находящейся в Бердичеве 142-ой базе Спецсил Украины и в Международном центре поддержки и безопасности, находящемся на Яворовском полигоне. 

Здесь генерал ознакомится с программами подготовки военных, их жизнью, инфраструктурой, условиями службы литовских военных. 

Визит командующего продлится три дня. 

Литовские военные в Международном учебном центре миротворчества и безопасности на полигоне в Яворове совместно с военнослужащими из США и Канады готовят украинских военных, организуют индивидуальные и коллективные учения, обучают планированию операций и командованию в соответствии со стандартами НАТО.

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