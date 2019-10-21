Командующий ВС Литвы В.Рупшис посетит в Украине военных Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-майор Вальдемарас Рупшис отправляется в Украину, чтобы встретиться там с литовскими военными, выполняющими миссию в этой стране.

В понедельник генерал посетит Десну, находящуюся на севере Украины, где около 30 литовских военных обучают местные силы, говорится в сообщении, присланном BNS представителем командующего ВС по связям с общественностью Томасом Балкусом.

Позднее В. Рупшис отправится в Киев, где встретится с командующим ВС Украины Русланом Хомчаком. С ним будет обсуждаться двухстороннее и многостороннее военное сотрудничество, ситуация в сфере безопасности и реформы украинской армии.

Затем В. Руишис побывает на находящейся в Бердичеве 142-ой базе Спецсил Украины и в Международном центре поддержки и безопасности, находящемся на Яворовском полигоне.

Здесь генерал ознакомится с программами подготовки военных, их жизнью, инфраструктурой, условиями службы литовских военных.

Визит командующего продлится три дня.

Литовские военные в Международном учебном центре миротворчества и безопасности на полигоне в Яворове совместно с военнослужащими из США и Канады готовят украинских военных, организуют индивидуальные и коллективные учения, обучают планированию операций и командованию в соответствии со стандартами НАТО.