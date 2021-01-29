Санаторий Belarus обратился в суд из-за замороженных счетов

Расположенный в Друскининкай санаторий Belorus («Беларусь») сообщил, что из-за замороженных счетов обратился в Вильнюсский городской участковый суд (ВГУС).
«Мы обратились во ВГУС по поводу обязательства для Swedbank прекратить нарушение договора», — сказал в пятницу BNS председатель трудового совета санатория Владиславас Шаруцкис.
Банк заморозил счета санатория в декабре, мотивируя санкциями Евросоюза (ЕС).
Представители суда информировали BNS, что пока не получили обращение.
По данным Реестрового центра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.
ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.
Сам В. Шейман включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.
Заморозившйи счета санатория Swedbank не детализирует, на каком точно основании было принято решение о замораживании счетов санатория.
Как информировали BNS представители Еврокомиссии, Управление делами Президента Республики Беларусь не включено в санкционные списки, поэтому к ней не применяется замораживание средств, разве что будет установлено, что «ее имущество или экономические ресурсы принадлежат или находятся в управлении указанного в списке лица или субъекта».
ЕС ввел санкции для белорусского режима из-за фальсификации результатов выборов и насилия против участников мирных протестов.