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Санаторий Belarus обратился в суд из-за замороженных счетов

Nuotrauka druskininkai.lt

Расположенный в Друскининкай санаторий Belorus («Беларусь») сообщил, что из-за замороженных счетов обратился в Вильнюсский городской участковый суд (ВГУС). 

«Мы обратились во ВГУС по поводу обязательства для Swedbank прекратить нарушение договора», — сказал в пятницу BNS председатель трудового совета санатория Владиславас Шаруцкис. 

Банк заморозил счета санатория в декабре, мотивируя санкциями Евросоюза (ЕС). 

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Представители суда информировали BNS, что пока не получили обращение. 

По данным Реестрового центра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман. 

ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.

Сам В. Шейман включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад. 

Заморозившйи счета санатория Swedbank не детализирует, на каком точно основании было принято решение о замораживании счетов санатория. 

Как информировали BNS представители Еврокомиссии, Управление делами Президента Республики Беларусь не включено в санкционные списки, поэтому к ней не применяется замораживание средств, разве что будет установлено, что «ее имущество или экономические ресурсы принадлежат или находятся в управлении указанного в списке лица или субъекта». 

ЕС ввел санкции для белорусского режима из-за фальсификации результатов выборов и насилия против участников мирных протестов. 

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