И. Шимоните и С. Тихановская обсудили дальнейшую поддержку белорусской оппозиции

«Не белорусы, которые борются за свободу и фундаментальное право решать свою судьбу — оппозиция, это кровавый режим Александра Лукашенко давно превратился в оппозицию для жителей своей страны», — сказала И. Шимоните.

С августа прошлого года Литва бесплатно выдает национальные визы, предоставляет политическое убежище гражданам Беларуси, которые подвергаются преследованиям.

По данным понедельника, по гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 792 гражданам Беларуси, 367 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 87 человек попросили убежища.

Как сообщается, идет поиск путей упрощения миграционных процедур, упрощения порядка перевода белорусского бизнеса в Литву.

Литва также предоставляет медицинскую помощь и реабилитацию жертвам репрессий, в университетах Литвы выделено 89 стипендий для студентов бакалавриата из Беларуси, еще 20 стипендий для обучения в магистратуре планируется выделить в этом году.

В Литву переехала после выборов бывший кандидат в президенты С. Тихановская.