Вакцина от AstraZeneca получила одобрение в ЕС

Издание отмечает, эту вакцину фармацевтическая компания AstraZeneca разработала в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Первой в мире ее утвердили в Великобритании.

Вакцина AstraZeneca может храниться при температуре от двух до восьми градусов, которую обеспечивают обычные холодильники, что облегчает ее транспортировку и использование. При этом вакцины от BioNTech/Pfizer и Moderna необходимо хранить при более низких температурах — в промежутке от минус 80 до минус 60 (BioNTech / Pfizer) и от минус 25 до минус 15 градусов (Moderna).

Принцип работы вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca AZD1222 базируется на использовании аденовируcа шимпанзе для доставки белка коронавируса в организм человека.

Ранее в AstraZeneca сообщили, что отстают от графика из-за проблемы с фильтрацией вакцины перед ее разливом в ампулы.

В конце прошлой недели AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении планируемых поставок в первом квартале по предзаказу ЕС на 60%, что вызвало критику компании и породило слухи о том, что та продает вакцины по более выгодным контрактам за пределы ЕС.