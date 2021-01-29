Висагинский комиссариат полиции приглашает к участию в конкурсе «Фемида»

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Если ты хорошо разбираешься в законах, интересуешься работой правоохранительных органов, желаешь проверить свои силы и знания, приглашаем принять участие в увлекательном конкурсе «Фемида».

Фото tts.lt

Если предложение заинтересовало, свяжитесь с нами по электронной почте: onute.pernaviene@policija.lt, oksana.rozkova@policija.lt или отправьте сообщение на Facebook «Visagino PK Bendruomenės pareigūnai».

Первые два этапа конкурса планируется провести в виртуальном пространстве, а это значит, будет еще больше интриг и непредвиденных ситуаций. 1 этап – «Битва умов» (будет организован до 16 марта), 2 этап – «Комната побега».