Почему в Висагинасе не организована стоматологическая помощь в выходные дни?

«Этот вопрос мы обсуждали с руководством больницы и пришли к выводу, что оказание такой помощи в приемном отделении стационара нерентабельно», – сказала директор поликлиники Виолета Дилене.
Она пояснила, что для этого больнице нужно не только выделить кабинет, но главное — получить лицензию на оказание стоматологических услуг и приобрести оборудование.
«Наш опыт работы в рождественские дни, когда было четыре выходных дня, два из которых мы работали, показал, что обращений было очень мало – в те дни, когда стоматолог дежурил, не обращался никто, и только в воскресенье (27 декабря) кое-кому потребовалась стоматологическая помощь», — говорит директор поликлиники.
В. Дилене также пояснила, что для оказания срочной стоматологической помощи есть три критерия: перелом нижней челюсти, большой гнойник, требующий разреза; или очень сильная боль, требующая обезболивания.
Кто же окажет эту помощь? Может ли хирург больницы выдать направление в вильнюсский стоматологический стационар (Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika), чтобы «Скорая помощь» отвезла пациента? Об этом мы спросили директора больницы Каститиса Матулявичюса.
«Согласно приказу министра здравоохранения о работе «Скорой помощи», она обязана доставить больного в то учреждение, где ему может быть оказана необходимая помощь.
Если персонал «скорой» видит, что у человека перелом челюсти, то «Скорая помощь» должна везти его прямиком в стоматологический стационар. Что касается гнойника, острейшей боли, то пациента следует доставить в приемное отделение, где хирург решит, нужно ли отправлять больного в Вильнюс. Конечно, мы даем направления в стоматологический стационар», — сказал директор больницы.
На вопрос, могут ли обезболить очень сильную зубную боль в приемном отделении нашей больницы, К. Матулявичюс ответил утвердительно.
Таким образом, в критических ситуациях пациентов не оставят без помощи в выходные дни, а в остальных случаях придется терпеть и доживать до понедельника. Или искать стоматологов частных клиник и просить их оказать помощь.news.tts.lt