Почему в Висагинасе не организована стоматологическая помощь в выходные дни?

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«Этот вопрос мы обсуждали с руководством больницы и пришли к выводу, что оказание такой помощи в приемном отделении стационара нерентабельно», – сказала директор поликлиники Виолета Дилене.

Она пояснила, что для этого больнице нужно не только выделить кабинет, но главное — получить лицензию на оказание стоматологических услуг и приобрести оборудование.

«Наш опыт работы в рождественские дни, когда было четыре выходных дня, два из которых мы работали, показал, что обращений было очень мало – в те дни, когда стоматолог дежурил, не обращался никто, и только в воскресенье (27 декабря) кое-кому потребовалась стоматологическая помощь», — говорит директор поликлиники.