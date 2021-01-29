Василий Лановой скончался в реанимации в результате последствий заражения COVID

О госпитализации Ланового стало известно 2 января. Ирина Купченко пояснила, что решение положить ее супруга в больницу было принято из-за его возраста (16 января ему исполнилось 87 лет). По словам актрисы, у Ланового на КТ обнаружили поражение 5% легких, ему поставили диагноз «пневмония». У самой Купченко также подтвердился коронавирус, но без симптомов, она все время оставалась в больнице с мужем.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. После окончания средней школы поступил в Театральное училище (ныне Театральный институт) имени Бориса Щукина. В 18 лет поступил в МГУ на факультет журналистики, но оставил учебу и вернулся в Театральное училище на курс Цецилии Мансуровой.

С 1957 года Василий Лановой работал в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где исполнил более 50 ролей. В кино он сыграл в таких картинах, как «Алые паруса» (1961), «Коллеги» (1962), «Иду на грозу» (1965), «Анна Каренина» (1967), «Пароль не нужен» (1967), «Пятьдесят на пятьдесят» (1972), «Огарева, 6» (1980), «Петровка, 38» (1980), «Приступить к ликвидации» (1983), «Черный квадрат» (1992) и многих других.

В киноэпопее «Война и мир» (1965-1966) Сергея Бондарчука Лановой исполнил роль Анатоля Курагина. Благодаря участию в фильме «Офицеры» (1971) к нему пришла слава «самого главного офицера» страны. Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России. Актер был председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующим кафедрой сценической речи, профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.

В последние годы Лановой активно участвовал в различных мероприятиях, посвященных празднованию Дня победы, был председателем попечительского совета акции «Бессмертный полк» под эгидой государства, в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина. В 2019 году Лановому присвоили звание почетного гражданина Керчи. Народный артист СССР неоднократно посещал Крым.