Thermo Fisher Scientific в Вильнюсе открывает новое производственное здание

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Контролируемый американской компанией Thermo Fisher Scientific литовский производитель медицинского и научного оборудования Thermo Fisher Scientific Baltics в пятницу открывает в Вильнюсе новое производственное здание.

В помещениях площадью 5,5 тыс. кв. метров будет производиться больше реагентов для компаний, развивающих вакцины и терапевтические препараты, в том числе — и вакцины от COVID-19, сообщило предприятие.

«Этот проек развития свидетельствует о потенциале нашей страны — начиная с прогрессивных научных исследований, подготовки молодых талантов и заканчивая нашей способностью вместе с литовскими партнерами проводить в жизнь проекты в течение очень короткого времени», — сказал для пресс-релиза гендиректор Thermo Fisher Scientific Baltics Альгимантас Маркаускас.