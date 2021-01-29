В Чехии ужесточили ограничения из-за COVID-19

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ТАСС со ссылкой на заявление МВД Чехии сообщает, что чешское правительство приняло решение ужесточить противокоронавирусные меры из-за ухудшения эпидситуации.

Так, отели смогут размещать только постояльцев, прибывших в командировку — необходимость их служебных поездок должна быть обоснована документально. Эти справки подлежат длительному хранению и могут быть затребованы властями.

Гражданам запрещено выезжать куда-либо, кроме собственных дач. При этом собираться там могут только члены одной семьи. Все прочие контакты должны быть сведены к минимуму, в гости ходить не рекомендуется, даже к ближайшим родственникам, живущим отдельно.