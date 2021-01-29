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В Чехии ужесточили ограничения из-за COVID-19

Фото pixabay.com

ТАСС со ссылкой на заявление МВД Чехии сообщает, что чешское правительство приняло решение ужесточить противокоронавирусные меры из-за ухудшения эпидситуации.

Так, отели смогут размещать только постояльцев, прибывших в командировку — необходимость их служебных поездок должна быть обоснована документально. Эти справки подлежат длительному хранению и могут быть затребованы властями.

Гражданам запрещено выезжать куда-либо, кроме собственных дач. При этом собираться там могут только члены одной семьи. Все прочие контакты должны быть сведены к минимуму, в гости ходить не рекомендуется, даже к ближайшим родственникам, живущим отдельно.

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Также в Чехии по-прежнему действует масочный режим, но теперь следует носить респираторы, а не обычные медицинские маски.

Нововведения вступают в силу с завтрашнего дня, с 30 января.

Напомним, в Чехии в настоящий момент введён режим ЧС (до 14 февраля), карантин, комендантский час с 21:00 до 05:00. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 964 660 инфицированных, погибли 15 944 пациентов.

tourister.ru

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