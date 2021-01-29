В Чехии ужесточили ограничения из-за COVID-19

ТАСС со ссылкой на заявление МВД Чехии сообщает, что чешское правительство приняло решение ужесточить противокоронавирусные меры из-за ухудшения эпидситуации.
Так, отели смогут размещать только постояльцев, прибывших в командировку — необходимость их служебных поездок должна быть обоснована документально. Эти справки подлежат длительному хранению и могут быть затребованы властями.
Гражданам запрещено выезжать куда-либо, кроме собственных дач. При этом собираться там могут только члены одной семьи. Все прочие контакты должны быть сведены к минимуму, в гости ходить не рекомендуется, даже к ближайшим родственникам, живущим отдельно.
Также в Чехии по-прежнему действует масочный режим, но теперь следует носить респираторы, а не обычные медицинские маски.
Нововведения вступают в силу с завтрашнего дня, с 30 января.
Напомним, в Чехии в настоящий момент введён режим ЧС (до 14 февраля), карантин, комендантский час с 21:00 до 05:00. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 964 660 инфицированных, погибли 15 944 пациентов.tourister.ru