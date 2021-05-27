Санкции ЕС к Беларуси могут включать и нефтепродукты — Г. Ландсбергис

Новые секторные санкции Евросоюза по отношению к Беларуси могли бы охватывать и нефтепродукты, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Накануне неформальной встречи глав МИД ЕС, он отметил, что необходимо найти «сектора и компании, которые помогают режиму», но добиваться того, чтобы санкции не повлияли на рядовых людей. Он также добавил, что страны еще не обсуждали это подробно.
«Таким образом, не индивидуальные компании, не отдельные люди, а речь идет о секторах, которые на самом деле приносят наибольшую пользу режиму. Мы можем говорить о секторе нефтепродуктов, это может быть одним из вариантов, но это еще не обсуждалось, я лишь представил свое мнение, пока преждевременно говорить о консенсусе», – сказал министр.
На неформальной встрече в Лиссабоне министры ЕС в четверг обсудят ответ блока на принудительную посадку в Минске самолета и задержание активиста-оппозиционера Романа Протасевича и его подруги. На встрече большое внимание будет уделяться «замороженным» конфликтам в регионе Восточного партнёрства и прочим вопросам.
В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси. Белорусские диспетчера сообщили о потенциальной угрозе безопасности в самолете, потом эта информация не подтвердилась.
Кроме того, Беларусь привлекла к этой операции истребитель МИГ-29 и вертолет ВВС Ми-24.
Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Р. Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
Кроме того, на встрече министров речь пойдет и о стратегии сотрудничества ЕС с регионом Индии и Тихого океана, отношениях ЕС и стран Африки.
Главы МИД ЕС встретятся с иорданским коллегой Айманом Сафади, обсудят с ним ситуацию на Ближнем Востоке, возможности стабилизации и обеспечения мира.