Санкции ЕС к Беларуси могут включать и нефтепродукты — Г. Ландсбергис

«Таким образом, не индивидуальные компании, не отдельные люди, а речь идет о секторах, которые на самом деле приносят наибольшую пользу режиму. Мы можем говорить о секторе нефтепродуктов, это может быть одним из вариантов, но это еще не обсуждалось, я лишь представил свое мнение, пока преждевременно говорить о консенсусе», – сказал министр.

На неформальной встрече в Лиссабоне министры ЕС в четверг обсудят ответ блока на принудительную посадку в Минске самолета и задержание активиста-оппозиционера Романа Протасевича и его подруги. На встрече большое внимание будет уделяться «замороженным» конфликтам в регионе Восточного партнёрства и прочим вопросам.

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси. Белорусские диспетчера сообщили о потенциальной угрозе безопасности в самолете, потом эта информация не подтвердилась.

Кроме того, Беларусь привлекла к этой операции истребитель МИГ-29 и вертолет ВВС Ми-24.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Р. Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Кроме того, на встрече министров речь пойдет и о стратегии сотрудничества ЕС с регионом Индии и Тихого океана, отношениях ЕС и стран Африки.

Главы МИД ЕС встретятся с иорданским коллегой Айманом Сафади, обсудят с ним ситуацию на Ближнем Востоке, возможности стабилизации и обеспечения мира.