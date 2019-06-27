Санкт-Петербург приглашает педагогов-русистов на курсы повышения квалификации

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В период с 12 по 25 августа 2019 года в Санкт-Петербурге Россотрудничество совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Комитетом по науке и высшей школе и фондом «Русский мир» проводит программу повышения квалификации для преподавателей русского языка и русской литературы, проживающих за рубежом.

Заезд участников в Санкт-Петербург – 11 августа, отъезд – 26 августа 2019 года.

Целью проекта является повышение квалификации преподавателей-филологов в области методики преподавания русского как иностранного, совершенствование их лингвокультурологической и социокультурной компетенций в условиях языковой среды.

Учебную программу разрабатывает Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена совместно с Фондом «Русский мир». Участникам будут предложены следующие дисциплины: практический курс русского языка как иностранного, современная русская культура и методика преподавания русского языка и литературы. Наряду с лекционными и интерактивными занятиями соотечественникам представится возможность посетить спектакль в ведущем театре Санкт-Петербурга и три музея Санкт-Петербурга.

По итогам 72-часовой программы каждый слушатель получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Участниками курсов могут стать зарубежные соотечественники из числа преподавателей в возрасте в возрасте до 35 лет. Акцент в отборе делается на молодых специалистах, чтобы создать смену старшему поколению, сохранить преемственность поколений.

Россотрудничество оплачивает транспортные расходы в соответствии с возрастным и профессиональным цензом в количестве согласно прилагаемому списку квот. Литве выделено три места.

Для участников курсов проживание будет обеспечено проживание в общежитиях государственных вузов Санкт-Петербурга. Проживание участники оплачивают самостоятельно по ценам для российских студентов. Питание участники оплачивают самостоятельно.

Срок предоставления информации: до 10 июля 2019 года.

Обращаться к Элле Ильиничне Канайте, +37067121357, эл.почта ela.kanaite@gmail.com