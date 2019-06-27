Поступающие в вузы предпочитают науки о здоровье, социальные науки, менеджмент и искусство

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Поступающие в вузы Литвы в этом году отдают предпочтение таким направлениям программ обучения, как науки о здоровье, менеджмент и государственное управление, социальные науки и искусство, сообщила в четверг Литовская ассоциация высших школ по организации общего приема.

Поступающие в вузы чаще всего выбирают Вильнюсский университет, который выбрали 2,6 тыс. человек. Далее следуют Университет им. Витаутаса Великого, Литовский университет наук о здоровье, Вильнюсский технический университет им. Гядиминаса и Каунасский технологический университет – обучаться в них пожелали по 750-850 человек.

Менее чем за месяц до окончания общего приема просьб о поступлении в университеты и колледжи в информационной системе зарегистрировалось более 19 тыс. поступающих.

О результатах поступающие будут поставлены в известность 26 июля как в информационной системе, так и по электронной почте.

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