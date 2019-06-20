Вильнюсский университет поднялся на 458-е место

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

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В международном рейтинге высших учебных заведений QS World University Rankings 2020 Вильнюсский университет (ВУ) поднялся на 30 позиций до 458-го места.

Входящий в число 500 лучших университетов мира ВУ занимает самую высокую поизицию среди всех университетов Литвы и в этом году единственный улучшил позицию в рейтинге.

Вильнюсский технический университет им. Гядиминаса занимает 591–600-е место. В прошлом году технический университет занимал 581–590-е место. Каунасский технологический университет сохранил 751–800-ю позицию, Университет им. Витаутаса Великого тоже сохранил прежнюю позицию и три года подряд занимает 801-1000-е место.

BNS