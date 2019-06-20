Туристам в Дубае будут выдавать бесплатные сим-карты

Фото azertag.az

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Все иностранные туристы, прибывающие в город Дубай, теперь будут получать бесплатную сим-карту сроком действия на 30 дней.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание «Khaleej Times», такого соглашения достигли телекоммуникационный оператор DuTelecommunications, генеральный директорат по вопросам резидентства и международным связям и управление Smart Dubai.

Сообщается, что сим-карты будут выдавать всем совершеннолетним туристам на стойке иммиграции во всех трех терминалах Дубайского международного аэропорта. На балансе каждой карты будет 3 минуты бесплатного времени на телефонные звонки и 20 мегабайт интернета, которые можно будет использовать в течение месяца. В настоящее время ведомства работают над тем, чтобы обеспечить автоматическую деактивацию карты при вылете туриста из ОАЭ.

Данная инициатива направлена на удовлетворение потребностей гостей эмирата во время пребывания в Дубае и облегчение пребывания в стране.