В Мексике задержаны 4 грузовика с 791 мигрантами

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В воскресенье власти Мексики заявили, что сотрудники иммиграционной службы страны задержали около 800 мигрантов из Центральной Америки, переправляемых в сторону границы между США и Мексикой в четырех грузовиках. Водители грузовиков были арестованы, говорится в сообщении Национального института миграции Мексики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, задержание мигрантов начались после того, как страна направила 1000 агентов миграционной службы к северной и южной границам Мексики для проверки виз граждан других стран, пересекающих международные границы Мексики.

Увеличение числа агентов иммиграционной службы является частью соглашения между США и Мексикой от 7 июня, согласно которому Мексика должна усилить меры, чтобы помешать мигрантам из Центральной Америки пересекать американо-мексиканскую границу в обмен на то, что администрация Трампа не осуществит планы по введению 5-процентного тарифа на все товары, импортируемые из Мексики.

Соглашение было заключено на фоне притока мигрантов, пытающихся въехать в Соединенные Штаты через юго-западную границу. В мае Бюро таможенного и пограничного контроля США заявила, что задержала 132 887 нелегальных мигрантов на границе страны. Это является существенным увеличением мигрантов, пытающихся пересечь границу, по сравнению с 99 304 задержанными месяцем ранее и 51 008 в октябре прошлого года.