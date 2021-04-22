Сближаясь с Россией, белорусский режим нацелен на полную изоляцию – Д. Кулешюс

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Старший советник президента Литвы Дарюс Кулешюс заявил, что правящий в Беларуси режим нацелился на полную изоляцию.

«Ситуация в Беларуси меняется в худшую сторону и нынешний режим, правящий в Беларуси, повернулся к полной изоляции», – заявил Д. Кулешюс на пресс-конференции в четверг.

Не признаваемый Западом резидент Беларуси Александр Лукашенко в четверг намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Кремль утверждает, что лидеры стран намерены обсудить «дальнейшее стратегическое партнерство России и Беларуси, союзнические отношения и перспективы взаимодействия в Союзном государстве».

«Еще раньше мы фиксировали, видели тесное, очень тесное и военное, и экономическое сближение России и Беларуси. Нынешние встречи, скорее всего, означают, еще какие-то дополнительные соглашения для дальнейшей интеграции Беларуси и России в различных сферах, в том числе и обороны, в военной сфере», – сказал советник.

«Это создает вызовы безопасности для нашего региона, союзников по НАТО», – добавил он.

В Беларуси по-прежнему проводятся протесты против результатов выборов 9 августа победителем которых был объявлен А. Лукашенко, руководящий страной уже три десятилетия.

Оппозиция и Запад считают эти выборы фальсифицированными. Протестующие требуют отставки А. Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Последние акции протеста носят местный характер.