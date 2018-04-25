SEB: кризис не снизил уровень доступности автомобилей в Литве

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В Литве продолжает расти стоимость доступности автомобиля, а жителей все больше интересуют экологичные альтернативы, свидетельствует опрос, проведенный по заказу банка SEB bankas.

«Удар пандемии по хозяйству страны и по финансам населения был значительно более мягким, чем мы опасались в начале года. (…) Средняя заработная плата в стране была на 8% больше, чем год назад, поэтому стоимость доступности автомобиля в лизинг за год также выросла», – отметил в пресс-релизе экономист SEB bankas Тадас Повилаускас.

По его словам, средняя стоимость доступности автомобиля в лизинг, еще в прошлом году превысившая латвийский показатель, в этом году продолжала расти. Однако литовский показатель все еще почти на четверть отстает от эстонского, однако эта разница сократилась.

Житель Литвы, получающий среднюю заработную плату и не имеющий прочих финансовых обязательств, в этом году может приобрести в лизинг автомобиль, которые будет на 900 евро дороже, чем в прошлом году (стоимость составила 13,1 тыс. евро).

Покупательная способность семьи из двух лиц за год выросла на 1,9 тыс. евро до 26,2 тыс. евро, свидетельствуют индекс, рассчитанный SEB bankas.

Опрос по заказу банка (среди жителей от 18 до 64 лет) в сентябре провела компания Norstat. В целом была опрошена тысяча жителей.