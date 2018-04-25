default image
Замглавы ДГБ Литвы на второй срок назначен В. Мажейка

Подробнее...
default image
Компания Г. Жемялиса покупает операторов арен Siemens и Cido, а также Tiketa“

Подробнее...
default image
Евросоюз отменил ноябрьский саммит

Подробнее...
default image
Турцию призывают отказаться от геологоразведки в спорных водах

Подробнее...
default image
МВФ: экономика Литвы сократится меньше других в Европе

Подробнее...
default image
Президент Чехии считает, что страна не может вторично остановить экономику из-за пандемии

Подробнее...
default image
В период карантина выросло значение электронных платежей

Подробнее...
default image
SEB: кризис не снизил уровень доступности автомобилей в Литве

Подробнее...
default image
Джонсон призвал британцев готовиться к жесткому варианту Brexit

Подробнее...
default image
Путин предложил продлить договор СНВ-3 на год

Подробнее...
default image
Официальная безработица в Литве выросла до 14,1%

Подробнее...
default image
TILS: Литва вяло борется со взяточничеством за границей

Подробнее...
default image
В ЕС опубликовали эпидемиологическую карту для туристов

Подробнее...
default image
В Голландии хотят узаконить эвтаназию детей до 12 лет

Подробнее...
default image
Глава Клайпедского порта: белорусских грузов меньше не становится

Подробнее...
default image
Объявлен новый конкурс подрядичка на строительство могильника ИАЭС

Подробнее...
default image
В Нидерландах появились «зелёные» остановки общественного транспорта

Подробнее...
default image
Обналичивание денег в Литве сократилось, чаще расчитываются карточками

Подробнее...
default image
Ультрафиолетовые роботы – новое европейское оружие против вируса

Подробнее...
default image
Интрига парламентских выборов

Подробнее...
default image
Активное возвращение на работу

Подробнее...
default image
Коронавирус диктует правила поведения

Подробнее...
default image
Детская ночь в музее МО

Подробнее...
default image
Прогноз от теплоснабженцев

Подробнее...
default image
Посткоронавирусный бюджет

Подробнее...
default image
Энергия из отходов: новейшие технологии против мусора

Подробнее...
default image
Порядок декларирования места жительства

Подробнее...
default image
Помощь гражданам Беларуси

Подробнее...
default image
Задержания на границе

Подробнее...
default image
Перезахоронены останки ссыльных

Подробнее...
default image
Восстановление круизного судоходства

Подробнее...
default image
Выборы в Сейм в цифрах

Подробнее...
default image
City Service не должна Вильнюсу

Подробнее...
default image
Если случится беда

Подробнее...
default image
Как вторая волна Covid-19 влияет на расходы населения

Подробнее...
default image
Грешная жизнь

Подробнее...
default image
Cага о Brexit: продолжение

Подробнее...
default image
Мученица Пелагия Тарсийская. Преподобная Пелагия Антиохийская

Подробнее...
default image
Нарушения на парламентских выборах

Подробнее...
default image
Европейский тур «Безумная любовь» Олега Винника переносится на 2021 г.

Подробнее...
TOP,Новости,Общество,Экономика

В период карантина выросло значение электронных платежей

Фото www.pixabay.com

Рынок платежей в Литве сравнительно хорошо выдержал испытание карантином, а климат всеобщей работы из дома продемонстрировал надежное действие электронных средств расчета.

Во втором квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2019 года,  расчеты с использованием услуги Bank link были на 51% больше, а число операций платежных карточек в интернете выросло на 125%, говорится в обозрении платежного рынка, подготовленном Банком Литвы (БЛ, Центробанком, ЦБ).  

Кроме того, в начале карантина поставщики платежных услуг увеличили лимит бесконтактных платежей до 50 евро. Считается, что такое повышение лимита позволяет обрабатывать целых 95% операций в торговой точке без физического контакта между платящим и считывающим карточку устройством, говорится в сообщении БЛ. 

«Поставщики платежных услуг быстро и гибко реагировали на новые условия, продиктованные карантином: перераспределили потоки обслуживания клиентов, предложили большие возможности для бесконтактной оплаты, обеспечили надежные решения обслуживания системы электронной торговли. Хотя по причине надлежащей заблаговременной готовности к таким непредвиденным ситуациям больших инцидентов или недоступности услуг удалось избежать, определенные неудобства имели место», – отметил в пресс-релизе ЦБ член правления Банка Литвы Марюс Юргилас. 

В Литве и до введения карантина использование безналичных расчетов последовательно росло. В 2019 году количество операций компаний и населения, выполненных при посредничестве литовских поставщиков платежных услуг, выросло на 14,6%, а в 2017 и 2018 годах – соответственно на 10,3 и 14,2%. В 2019 году в среднем на одного жителя Литвы приходилось 233 операции безналичного расчета – на 30 операций больше, чем в 2018 году.

В прошлом году расчеты платежными карточками составили 60% всех платежей, выполненных при посредничестве литовских поставщиков услуг оплаты. Все же, потенциал платежных карточек в Литве еще не исчерпан – их все еще часто используют для обналичивания денег, а не расчетов.  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.