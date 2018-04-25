Сегодня в Польше отмечают 75-летие освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим)

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27 января будет отмечаться 75-летие освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», созданного нацистами в районе польского города Освенцим, и Международный день памяти жертв Холокоста.

В памятных мероприятиях примут участие бывшие узники лагеря, президент Польши Анджей Дуда, несколько десятков представителей государств, в том числе президенты и премьер-министры, а также председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер,сообщает Польское радио.

Международный день памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а соавторами — еще более 90 государств.

Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь «Аушвиц-Биркенау».