Из-за угрозы короновируса в аэропортах Литвы дежурят медспециалисты

В связи с угрозой коронавируса с субботы в аэропортах Литвы дежурят специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

Они консультируют лиц, бывших в Китае, сообщил НЦОЗ.

«В Литве нет никаких фиксированных случаев или подозрений на них, однако с приближением завершения празднования Китайского Нового года мы предприняли дополнительные меры по управлению рисками», – заявила в субботу директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, в залах прибытия аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги путешественников ждут специалисты, которые предоставляют информацию о коронавирусе, его риске и потребности наблюдения за состоянием здоровья побывавших в Китае.