Сегодня вступают в силу поправки в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил дату вступления в силу поправок в Конституцию — 4 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Поправки в Конституцию Российской Федерации <…> вступают в силу 4 июля 2020 года», — говорится в тексте указа.

Тем же указом глава государства распорядился произвести официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее поправками. «Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)», — указано в документе.

Согласно ранее подписанному президентом закону о поправках к Конституции, официальное опубликование должно состояться «незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования».

Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поправки в Основной закон вступят в силу только в случае их одобрения гражданами на общероссийском голосовании.