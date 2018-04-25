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Сейм: Литва не будет впускать импортеров электроэнергии с БелАЭС

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TOP,Новости,Сейм Литвы,Энергетика

Сейм: Литва не будет впускать импортеров электроэнергии с БелАЭС

  • Фото из открытых интернет-источников

Желая не впускать в страну электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), Литва ужесточает деятельность импортеров электроэнергии.  

С запуском БелАЭС, компании не будут получать разрешения на импорт электроэнергии с нее, кроме того, если комиссия, которая проверяет сделки стратегических компаний, установит, что импортер представляет угрозу безопасности страны, будет остановлена его лицензия. 

В четверг сейм одобрил выдвинутые президентом Гитанасом Науседой поправки к закону о необходимых мерах, призванных защитить от угроз, которые представляют небезопасные атомные электростанции третьих стран.  За них проголосовали 105 членов сейма, а 9 воздержались.

Поправки вступят в силу с января 2020 года.

Сейм принял закон о запрете покупать электроэнергию с небезопасных электростанций.

В 2017 году сейм признал, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья Литвы.

Беларусь отклоняет претензии Литвы на предмет того, что БелАЭС небезопасна. Минск утверждает, что ядерное топливо для первого реактора станции будет доставлено до конца нынешнего года, а сама АЭС будет введена в эксплуатацию в январе 2020 года.

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