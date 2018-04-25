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TOP,Деньги,Новости,Сейм Литвы

Сейм Литвы: цены не будут регулироваться государством

Фото из открытых источников

Цены на товары и услуги в Литве не будут регулироваться, однако при их нехватке правительство сможет прибегать к мерам, поощряющим и повышающим их доступность. Цены могут регулироваться государством только в случае объявления чрезвычайного положения. 

Во вторник сейм решил, что Закон о гражданской безопасности должен быть принят со всеми поправками президента: «за» проголосовал 61 член сейма, «против» – 18, а 31 воздержался. Ранее сейм уже принимал поправки к закону о возможности регулирования цен, однако президент наложил на них вето.   

Президент Гитанас Науседа предложил установить, что в случае нехватки необходимых товаров или услуг Кабмин мог предпринимать поощряющие и повышающие их доступность меры.  По мнению президента, государственное регулирование цен возможно только в исключительных случаях, когда возникает необходимость в особых — чрезвычайных мерах, например, если в стране объявляется чрезвычайное положение.

Он считает, что установление максимального предела цен в большинстве случаев приводит к дефициту товаров или услуг. По его словам, планы регулирования не одобряет и Международный валютный фонд. 

Советник президента Симонас Крепшта ранее пояснял, в основе экономики Литвы является рыночная экономика, а не регулирование цен, однако некоторые правящие «аграрии» утверждали, что регулирование цен – это вопрос национальной безопасности. 

По словам представителей правительства, этот инструмент регулирования цен мог быть использован для обуздания нечестных спекулянтов на фоне распространения коронавируса в стране. 

Кроме поправок к Закону о гражданской безопасности, были приняты поправки к законам о защите прав потребителей и о чрезвычайном положении. 

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