Сейм Литвы командировал 6 депутатов в Тайвань, «аграрии» отказались от поездки

Фото pixabay.com

В условиях напряженности между Литвой и Китаем из-за открытия Тайваньского представительства в Вильнюсе представители шести фракций Сейма отправятся на Тайвань.

Там они примут участие в «Форуме открытого парламента».

С 27 ноября по 6 декабря правление Сейма командировало в Тайбэй представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса, консерватора Матаса Мальдейкиса, представителя Партии свободы Марюса Матийошайтиса, членов Демократической фракции «Во имя Литвы» Руту Милюте, Лукаса Савицкаса и Довиле Шакалиене, социал-демократа Довиле Шакалене.

«Я пригласил все фракции, только «аграрии» отказались», — сказал BNS председатель группы по парламентским связям с Китайской Республикой (Тайванем) М. Мальдейкис.

«Мы собираемся на конференцию, посвящённую важности демократии, взаимной поддержке демократий в мире, парламентское мероприятие, в котором примут участие представители основной части демократического мира», — сказал он.

По его словам, также запланированы встречи с официальными лицами Тайваня: президентом, премьер-министром, спикером парламента.

«Это будут встречи, чтобы показать, что у демократического Тайваня есть друзья в этой части мира в парламентском измерении», — сказал М. Мальдейкис BNS.

По его словам, этот визит не связан с открытием Тайваньского представительства в Вильнюсе и не должен повлиять на отношения Литвы с Китаем. Депутат подчеркнул, что делегация литовских парламентариев неоднократно посещала Тайвань.

«Это не является сигналом признания или непризнания. Парламентарии отправляются посто по собственной инициативе. (…) Это парламентские связи, а не государственные», — подчеркнул политик.

Представитель оппозиционных «аграриев» Гедрюс ​​Сурплис, и теневой министр иностранных дел, сказал BNS, что визит несвоевременен.

« В наших интересах иметь хорошие отношения с Тайванем и хорошие отношения с Китаем. То, что происходит, явно не имеет такой цели, и эта командировка, индоктринирующая командировка или, возможно, награда для некоторых за их политическую позицию. Поэтому мы решили не ехать», — сказал BNS член Сейма.

«У нас много работы в Литве, у нас есть еще много важных вопросов в Европе и на границах Литвы», — добавил он.

Китай на прошлой неделе официально снизил уровень дипломатического представительства в Литве до уровня временных поверенных в делах. Такое решение Пекин принял в ответ на открытие Тайваньского представительства в Вильнюсе.

Китай возмущен решением Литвы разрешить тайваньской миссии работать под названием острова, поскольку Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

Литовские бизнесмены говорят, что торговля с Китаем значительно осложнилась из-за дипломатического спора.

Весной Литва вышла из формата сотрудничества Центральной и Восточной Европы с Китаем «17 + 1», а в последнее время укрепляет отношения с другими странами Восточной Азии.