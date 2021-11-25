В Польше задержали 311 человек, перевозивших мигрантов

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В Польше полиция задержала гражданку Польши, которая на машине нелегально перевозила пятерых беженцев из Ирака, сообщает радио Bialystok.

Инцидент произошел в городе Вилька Вигонивска Подляского воеводства.

Ранее сотрудники Белостокской ДПС в Залесянах обнаружили на обочине дороги автобус без водителя с немецкими номерами, в котором находились 16 граждан Сирии.

С начала миграционного кризиса полиция Подляского воеводства задержала 311 человек, которые пытались нелегально перевезти более 1,3 тыс. мигрантов.