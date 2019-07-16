Сейм Литвы отклонил предложение сузить иммунитет судей, министров, депутатов

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Во вторник литовский парламент отклонил предложение сузить правовую неприкосновенность депутатов, судей, премьера и министров.

Спикер сейма Викторас Пранцкетис и более половины парламентариев подготовили поправки к Конституции, согласно которым член парламента, судья, министр, премьер могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия сейма или президента, если их подозревают в совершении преступления средней или большой тяжести.

За это предложение проголосовали 35 депутатов, «против» было 16, еще 40 политиков воздержались.