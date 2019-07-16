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Швеция не подпишет договор ООН, призывающий к запрещению ядерного оружия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ об этом заявила министр иностранных дел королевства Маргот Вальстрём.

Глава внешнеполитического ведомства Швеции заявила, что правительство в нынешнем виде не подпишет конвенцию о запрещении ядерного оружия.

Договор ООН о запрещении ядерного оружия, в котором содержится призыв к запрещению «ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств», был принят Генеральной Ассамблеей ООН в июле 2017 года с одобрения 122 стран, включая Швецию.

Вальстрём отметила, что, хотя Швеция проголосовала за принятие конвенции, она выразила обеспокоенность по поводу отсутствия в договоре четкого определения того, какое оружие будет охватываться, и того, как оно будет относиться к другим договорам, таким как Договор о нераспространении ядерного оружия.

М.Вальстрём подчеркнула, что вместо подписания договора Швеция будет стремиться получить статус наблюдателя, добавив, что ее страна остается приверженной миру, свободному от ядерного оружия. «Я бы хотела, чтобы у нас была конвенция, которую можно подписать … но вы также должны быть реалистом», — заявила она.

Отметим, что договор подписан 70 странами и ратифицирован 23 странами. Он вступает в силу с ратификацией 50 странами. Соглашение считается в значительной степени символическим, поскольку ни одна из девяти стран, известных или подозреваемых в обладании ядерным оружием, не поставила свою подпись в нем.

Отметим, что в недавнем докладе Стокгольмского института исследования проблем мира отмечается, что, хотя общее число ядерных вооружений сократилось с пика в середине 1980-х годов, девять стран, обладающих ядерным оружием, модернизируют свои арсеналы. По оценкам доклада, девять стран имеют в общей сложности 13 865 единиц ядерного оружия.