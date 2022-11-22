Сейм Литвы принял бюджет на 2023 год

Представители правящей коалиции заявили, что этот бюджет поможет людям контролировать свои расходы в условиях геополитических угроз и роста цен.

Дефицит государственного сектора прогнозируется на уровне 4,9% валового внутреннего продукта (ВВП), но в бюджете предусмотрена возможность дополнительного выделения до 3% ВВП на финансирование обороны с разрешением получения займов с этой целью, если общий дефицит бюджета не превышает запланированного уровня в течение года.

Из-за льгот налога на добавленную стоимость доходы бюджета по сравнению с последним проектом снижены на 60 млн евро до 15,544 млрд евро, расходы остались без изменения – 18,629 млрд евро, а дефицит увеличился также на 60 млн евро почти до 3,088 млрд евро.

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