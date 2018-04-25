Сейм Литвы решил выделить в августе получателям пенсий и соцпособий по 200 евро

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В четверг литовский парламент решил в августе выделить пенсионерам и различным получателям социальных пособий, а также ищущим работу людям одноразовые выплаты в размере 200 евро.

Если президент подпишет закон, то средства получат около 910 тыс. жителей страны, в целом будет выплачено 182 млн евро.

За такой закон об одноразовых выплатах пенсий социального страхования и прочих соцвыплат в четверг проголосовали 88 депутатов, «против» были 8, а 6 воздержались.

Правящие утверждают, что одноразовые выплаты поощрят спрос и сократят бедность. Критики считают, что власть стремиться угодить избирателям перед предстоящими в октябре парламентскими выборами.

Оппозиция связывает избранное время выплат с осенними выборами.