Сейм Литвы снизил возрастной ценз для депутатов до 21 года

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В четверг Сейм Литвы снизил минимальный возрастной ценз для кандидатов в парламент до 21 года.

За предусматривающие это поправки к Конституции в четверг проголосовал 10 депутат, против были четверг, воздержались — 22.

Принятие поправок к Конституции ставится на голосование дважды с перерывом не менее чем в три месяцев между этими голосованиями. Поправки требуют одобрения не менее чем 94 членов Сейма при каждом голосовании.

Председатель Сейма и лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен внесла поправку о снижении возрастного ценза для кандидатов в Сейм еще в парламенте прошлого созыва.

Она утверждает, что по действующим уже сейчас в Литве законам в Европарламент может быть избран человек, достигший 21 года.

Между тем, 25-летний порог для избрания членами национальных парламентов является самым высоким в Европейском Союзе, и его применяют еще только три страны: Италия, Греция и Кипр, говорится пояснительной записке к поправке.

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