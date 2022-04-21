Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В четверг Сейм Литвы узаконил в Конституции прямые выборы мэров.

За соответствующую поправку к основному закону страны проголосовали 135 депутатов, ни один не был против и не воздержался.

Поправка к Конституции считается принято, когда за ее принятие выступают не менее чем 94 члена сейма из 141.

«Если посмотреть на весь период независимости Литвы, наверное, трудно найти еще одно изменение в избирательной системе, доказавшее свою состоятельность, как прямые выборы мэров. При прямых выборах мэров политика самоуправления, явно возрастает заинтересованность людей в самоуправлении, вовлеченность в решение вопросов своего города и поселка, а это влияет на действия политиков и их качественное управление», — сказала Ева Пакарклите, представитель фракции Партии свободы в Сейме.

«Сегодня мы голосуем за прямые выборы мэров, за то, чтобы мэры были намного сильнее, а народ — еще больше участвовал в делах местного самоуправления», — сказал Виктор Фёдоров, староста оппозиционной фракции Партии труда.

По его словам, Сейму еще предстоит принять поправки к Закону о местном самоуправлении, которые устанавливали бы новые полномочия мэров.

В принято в четверг поправке предусматривается, что право самоуправления «реализуется через соответствующие советы самоуправления и мэров самоуправлений», и что мэров выбирают на четыре года, на основании всеобщего равного и прямого избирательного права и прямым голосованием.

Прямые выборы мэров проходили в Литве с 2015 года, однако в апреле прошлого году Конституционный суд заявил, что они являются незаконными без внесения изменений в Конституции. В последней предусмотрены только выборы муниципальных советов.

По этой причине Сейм взялся за изменение основного закона страны и уже подготовил новую модель самоуправления. Она будет закреплена в законах.

Все изменения к законам важно было принять до сентября, пока не началась избирательная кампания в местные органы власти.

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