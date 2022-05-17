Сейм Литвы уточнил бюджет на 2022 год, с июля ННМ в Литве составит 540 евро

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Во вторник Сейм во второй раз в этом году уточнил бюджет на 2022 год.

«За» закон проголосовали 68 депутатов Сейма, голосовавших «против» не было, воздержались 23 члена сейма. Поправки еще предстоит подписать президенту страны.

Министр финансов Гинтаре Скайсте подчеркнула, что в пересмотренном бюджете предусмотрены меры, которые смягчат последствия чрезвычайно высокой инфляции.

«Это крупнейший антиинфляционный пакет в Евросоюзе. Надо признать, что инфляция тоже самая высокая», — сказал в Сейме председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

Правительство предложило изменения в бюджет, чтобы смягчить последствия инфляции, компенсировать населению чрезвычайно высокие цены на газ и электроэнергию, оказать помощь беженцам из Украины, а также поддержать железнодорожную инфраструктуру и безопасность страны.

С принятием поправок к бюджету его расходы увеличатся примерно на 1,47 млрд евро, дефицит увеличится с 3,3% до 4,9% от внутреннего валового продукта (ВВП). 973 млн евро будет направлено на антиинфляционные меры, из них 570 млн евро будет выделено на компенсацию населению резкого роста цен на газ и электроэнергию.

Для украинских беженцев предусмотрено 370 млн евро. Основная часть средств пойдет на их социальное обеспечение.

В план госбюджета 2022 года вносятся изменения во второй раз в этом году – в первый раз было предусмотрено дополнительное финансирование обороны. Минфин может предложить доработать бюджет осенью, если произойдут существенные изменения в развитии экономики страны.

С июля ННМ в Литве составит 540 евро – Сейм

С июля необлагаемый налогом минимум доходов в Литве (ННМ) вырастет на 80 евро до 540 евро — он увеличится для низкооплачиваемых работников населения, чей годовой доход не превышает средней заработной платы (СЗП) за 12 месяцев — около 1679 евро.

Во вторник Сейм принял поправки к Закону о подоходном налоге с населения, предусматривающие это: «за» проголосовали 93 члена Сейма, голосовавших «против» не было и 8 воздержались.

После повышения ННМ, жители, доходы которых достигают минимальной заработной платы, будут получать дополнительно 16 евро «на руки» каждый месяц, а зарабатывающие 1 тыс. — на 12 евро больше.

Из-за такой меры бюджет этого года лишится 103 млн евро доходов. Сейчас СЗП составляет 1679 евро.

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