TV3 с июня начнет транслировать новый канал на русском языке

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Медиагруппа TV3 во вторник сообщила, что с начала июня будет транслировать новый канал на русском языке.

Как сообщает медиагруппа, зрители канала TV3 Plus найдет здесь озвученный по-русски контент — телепередачи, сериалы и фильмы, которые будут покупаться не в России. Ожидается, что таким содержанием заинтересуются и беженцы из Украины.

TV3 отмечает, что канал будет транслироваться, чтобы восполнить пробел, когда после военного вторжения России в Украину в конце февраля Литва прекратила ретрансляцию более чем 30 российских каналов в целях борьбы с подстрекательством и пропагандой войны.

Генеральный директор TV3 Лаура Блажевичюте отмечает, что русскоязычная аудитория в Литве долгое время находилась в зависимости от пропагандистских каналов, а после запрета на ретрансляцию этих каналов вызывает беспокойство быстрое распространение пиратских альтернатив и другие попытки найти доступ к этим каналам.

«С новым каналом TV3 Plus мы обеспечим русскоязычную аудиторию контентом на понятном им языке, а также познакомим их и с западными форматами. Надеемся, что контент этого канала также будет интересен и русскоязычным украинским беженцам, которых в Литве уже более 52 тысяч», — сказала для пресс-релиза Блажевичюте.

Зрителям обещают множество популярных проектов, уже полюбившихся русскоязычной аудитории, однако не российского происхождения, таких как «Орел и решка», «Дворняжка Ляля», «Мир наизнанку», сериалы, фильмы и программы украинского происхождения, а также озвученные по-русски голливудские фильмы, западную и литовскую продукцию.

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