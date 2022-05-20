Миграция вновь растет

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

По данным Департамента статистики, какое-то время баланс миграции был положительным, но с сентября 2021 года из Литвы больше людей уезжает, чем возвращается.

В сентябре 2021 г. отрицательный баланс составил 342 человека, в октябре — 286, в ноябре и декабре — соответственно, 74 и 36, в январе 2022 г. этот показатель уже был 769 человек, а в феврале — 832. Самый высокий показатель отрицательной миграции зафиксирован в марте — 925 человек. Это был самый высокий показатель с сентября 2019 года, когда уехало на 973 человек больше, чем приехало.